Из посёлка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобилиста. ??дин ехал в Курск, а другой-в Воронеж. Скорость первого автомобилиста 70 км/ч. Скорость второго на 15 км/ч больше. Каково расстояние от Курска до ...
Математика
Из посёлка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобилиста. ??дин ехал в Курск, а другой-в Воронеж. Скорость первого автомобилиста 70 км/ч. Скорость второго на 15 км/ч больше. Каково расстояние от Курска до Воронежа, если известно что автомобилисты ехали 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70+15=85 км/ч -скорость второго 2) (70+85)*3 = 155*3= 155 * 3 _____ 465 км расстояние между городами
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