Из посёлка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобилиста. ??дин ехал в Курск, а другой-в Воронеж. Скорость первого автомобилиста 70 км/ч. Скорость второго на 15 км/ч больше. Каково расстояние от Курска до ...

Математика

Из посёлка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобилиста. ??дин ехал в Курск, а другой-в Воронеж. Скорость первого автомобилиста 70 км/ч. Скорость второго на 15 км/ч больше. Каково расстояние от Курска до Воронежа, если известно что автомобилисты ехали 3 часа?

Автор: Гость