Как описание природы помогает понять собачью тоску? (произведение Кусака)
Литература
Как описание природы помогает понять собачью тоску? (произведение Кусака)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю но... Когда идёт дождь, гроза становится конечно всем грусто тоскливо так же вроде и собаки, а когда солнце, тепло вот тогда у всех должно быть хорошиее настроение как и у собак. Собака лучший друг человека! Значит она человек)))
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