Как описание природы помогает понять собачью тоску? (произведение Кусака)

Гость: Гость:

Я точно не знаю но... Когда идёт дождь, гроза становится конечно всем грусто тоскливо так же вроде и собаки, а когда солнце, тепло вот тогда у всех должно быть хорошиее настроение как и у собак. Собака лучший друг человека! Значит она человек)))