Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?

Физика

Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?

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