Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?
Физика
Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2/3nE p=2/3*10∧25*1,5*10∧-20=10∧5 Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В пореформенное время были сторонниками охранительного направления в русской об??ественной мысли а) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв б) А.С. Хомяков, Ю...
Українська мова
Математика
Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,...