Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?

Физика
Физика Какое давление оказывает газ, если его концентрация 1025 м-3, а средняя кинетическая энергия его молекул 1,5 ·10-20 Дж?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2/3nE p=2/3*10∧25*1,5*10∧-20=10∧5 Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В пореформенное время были сторонниками охранительного направления в русской об??ественной мысли а) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв б) А.С. Хомяков, Ю...
Ответить
Химия
Какое строение имеет атом
Ответить
Українська мова
Три фразеологизми зи словом голова
Ответить
Математика
Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,...
Ответить
Алгебра
В прямоугольном треугольнике случайно выбирается вершина. Найдите вероятность т??го, что выбрана вершина прямого угла
Ответить