Какое строение имеет атом

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Ядро состоит из Z положительно заряженных протонов (заряд протона соответствует +1) и N нейтронов, которые не несут на себе заряда (протоны и нейтроны называют нуклонами). Заряд ядра определятся только количеством протонов и равен порядковому номеру элемента в таблице Менделеева.