Какое строение имеет атом
Химия
Какое строение имеет атом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядро состоит из Z положительно заряженных протонов (заряд протона соответствует +1) и N нейтронов, которые не несут на себе заряда (протоны и нейтроны называют нуклонами). Заряд ядра определятся только количеством протонов и равен порядковому номеру элемента в таблице Менделеева.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,...
Алгебра
В прямоугольном треугольнике случайно выбирается вершина. Найдите вероятность т??го, что выбрана вершина прямого угла
Физика
Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А