Какое строение имеет атом

Химия
Какое строение имеет атом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядро состоит из Z положительно заряженных протонов (заряд протона соответствует +1) и N нейтронов, которые не несут на себе заряда (протоны и нейтроны называют нуклонами). Заряд ядра определятся только количеством протонов и равен порядковому номеру элемента в таблице Менделеева.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Три фразеологизми зи словом голова
Ответить
Математика
Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,...
Ответить
Алгебра
В прямоугольном треугольнике случайно выбирается вершина. Найдите вероятность т??го, что выбрана вершина прямого угла
Ответить
Физика
Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А
Ответить
Русский язык
Замени имена существительные подходящими местоимениями. определи лицо и число. З??ание, изба, гнезда, берлога, хата, улей.
Ответить