Три фразеологизми зи словом голова

Гость: Гость:

Один одному на голову лізе — велика кількість кого-небудь. Дерти голову — пихато, гоноровито поводитися по відношенню до кого-небудь. Кивати головою — засуджувати чию-небудь поведінку, не схвалювати чиїхось вчинків.