Три фразеологизми зи словом голова
Українська мова
Три фразеологизми зи словом голова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один одному на голову лізе — велика кількість кого-небудь. Дерти голову — пихато, гоноровито поводитися по відношенню до кого-небудь. Кивати головою — засуджувати чию-небудь поведінку, не схвалювати чиїхось вчинків.
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