3 4(три четвертых):(разделить на десятичную дробь)0,2(ноль целых две десятых)
Математика
3 4(три четвертых):(разделить на десятичную дробь)0,2(ноль целых две десятых)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4:2/10=3/4*10/2=15/4=3 3/4 ( три целых три четвертых)
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