Какие животные живут в Южной и Северной Америке?

Окружающий мир
Какие животные живут в Южной и Северной Америке?
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Млекопитающие Южной АмерикиАльпакаАмазонский дельфинВикуньяГривистый волкГуанакоКинкажуЛамаНосухаОцелотОчковый медведьПумаЯгуарЯгуарунди Рептилии Южной АмерикиКрокодилыЗмеиЧерепахиЯщерицы Земноводные Южной АмерикиЖабы

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