Какие из перечисленных ниже солей будут подвергаться гидролизу Ca CO3
Химия
Какие из перечисленных ниже солей будут подвергаться гидролизу Ca CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 нерастворим, поэтому гидролизу практически не подвергается
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