Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите его объем деленный на число пи
Математика
Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите его объем деленный на число пи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим радиус конуса по теореме Пифагора R²=10²-6²⇒R=8 условных единиц длины V=1/3*πR²h=1/3π64*6=128π условных единиц объема
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