Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите его объем деленный на число пи

Математика
Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите его объем деленный на число пи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим радиус конуса по теореме Пифагора R²=10²-6²⇒R=8 условных единиц длины V=1/3*πR²h=1/3π64*6=128π условных единиц объема
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