Антонимы слову вход отлет и н.жища

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Антонимы слову вход отлет и н.жища
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вход- Выход, Отлет-Прилет(посадка), а 3 непонятно
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