Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске

Математика
Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина одного куска будет х, тогда по условию второй кусок будет 3х х+3х=18 х=4,5м (первый меньший кусок)  3х=13,5м (второй больший кусок) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какая речка пахнет субтропиками
Ответить
Русский язык
Придумать слово с приставкой оканчивающиеся на д с корнем начинающимся на ы и нул??вым окончанием.
Ответить
Математика
Какой корень из числа 3400
Ответить
Русский язык
Лес весной удивительный запах
Ответить
Алгебра
1)lg5-lg3+lg60 помогите вычеслить 2)упростите ввражение tgx x ctgx - cos2x
Ответить