Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске

Математика

Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске

Автор: Гость