Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске
Математика
Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина одного куска будет х, тогда по условию второй кусок будет 3х х+3х=18 х=4,5м (первый меньший кусок) 3х=13,5м (второй больший кусок)
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