Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАС...

Математика

Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ НАИБОЛЕЕ УДАЛЁННЫМИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА ТОЧКАМИ

Автор: Гость