Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАС...

Математика
Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ НАИБОЛЕЕ УДАЛЁННЫМИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА ТОЧКАМИ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А (3) - на расстоянии 3 ед.отрезка от начала отсчёта. В (4) , С (10) , D (-8) 10- (-8) = 18 ед отрезков расстояние между двумя наиболее удалёнными точками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Антонимы слову вход отлет и н.жища
Ответить
Математика
Автомашина шла 3 часа со скоростью 53, 5 километров час 2 часа со скоростью 62, 3 километров час и 4 часа со скоростью 48, 2 километров час Найдите...
Ответить
Математика
(5cos -3lnx) производную
Ответить
Алгебра
1)lg5-lg3+lg60 помогите вычеслить 2)упростите ввражение tgx x ctgx - cos2x
Ответить
Математика
Веревку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого сколько метров веревки будет в каждом ...
Ответить