Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАС...
Математика
Дана точка А(3).ОТМЕТЬТЕ ЭТУ ТОЧКУ НА ЧИСЛОВОЙ ОСИ И ОПРЕДИЛЛИТЕ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА НАХОДИТСЯ ЭТА ТОЧКА.ИЗОБРАЗИТЕ ТОЧКИ УДАЛЕННЫЕ НА ТАКОЕ ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧЕК 7 И -5.ЗАПИШИТЕ ИХ КООРДИНАТЫ.РАССЧИТАЙТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ НАИБОЛЕЕ УДАЛЁННЫМИ ОТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА ТОЧКАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А (3) - на расстоянии 3 ед.отрезка от начала отсчёта. В (4) , С (10) , D (-8) 10- (-8) = 18 ед отрезков расстояние между двумя наиболее удалёнными точками.
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