Прошу пожалуйста Прошу ребята урок скоро помогите. Исправьте ошибку и отметьте члены предложения. а) Жаркий пар любой недуг исцелит б) Самым собой гордиться- ничему не научиться в) Не всякое слово пословица г) Человек уму ...

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Прошу пожалуйста Прошу ребята урок скоро помогите. Исправьте ошибку и отметьте члены предложения. а) Жаркий пар любой недуг исцелит б) Самым собой гордиться- ничему не научиться в) Не всякое слово пословица г) Человек уму учится весь век

Автор: Гость