У зв'язку з появою яких органів у жаби з'являється в будові друге коло кровообігу ?
Биология
У зв'язку з появою яких органів у жаби з'являється в будові друге коло кровообігу ?
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Да так и есть правильно
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