Упражнение 289.........

Русский язык
Упражнение 289.........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель ,орешки ,березки, земли,дождь, золотые,поет....пропущенные
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