Устно найдите неизвестное число , обозначенное буквой : 1) а + 2,7 = 27 ; 2) 10 • b =3,1 ; 3) 6,1- c = 0,61 ; 4) d : 0,01 = 10 ; 5) 1 : x = 4 ; 6) y • 0,9 = 0,09
Математика
Устно найдите неизвестное число , обозначенное буквой : 1) а + 2,7 = 27 ; 2) 10 • b =3,1 ; 3) 6,1- c = 0,61 ; 4) d : 0,01 = 10 ; 5) 1 : x = 4 ; 6) y • 0,9 = 0,09
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27-2,7=24,3 2)3,1:10=0,31 3)6,1-0,61=5,49 4)10:0,01=1000 5)1/4=0,25 6)0,09:0,9=0,1
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