В прямоугольном треугольнике случайно выбирается вершина. Найдите вероятность т??го, что выбрана вершина прямого угла

Алгебра
В прямоугольном треугольнике случайно выбирается вершина. Найдите вероятность т??го, что выбрана вершина прямого угла
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