Замени имена существительные подходящими местоимениями. Определи лицо и число: З??ание-.........Изба-.........Гнёзда-........Берлога-.........Хата-........Улей-.......
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Замени имена существительные подходящими местоимениями. Определи лицо и число: З??ание-.........Изба-.........Гнёзда-........Берлога-.........Хата-........Улей-.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здание (Местоимение "Оно") единственное число. Изба (Местоимение "Она") единственное лицо Гнёзда (Местоимение "Они") множественное лицо Берлога (Местоимение "Она") единственное число Хата (Местоимение "Она") единственное лицо Улей (Местоимение "Он") единстывнное лицо
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