В пореформенное время были сторонниками охранительного направления в русской об??ественной мысли а) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв б) А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин в) Н.П. Игнатьев, М.Т. Лорис-Меликов г) М.Н. Катков, П.А. Шувалов К...

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В пореформенное время были сторонниками охранительного направления в русской об??ественной мысли а) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв б) А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин в) Н.П. Игнатьев, М.Т. Лорис-Меликов г) М.Н. Катков, П.А. Шувалов К какому направлению общественной мысли относились Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, а также другие представители общественного движения в России 1860—1890-х гг., настаивавшие на введении конституционных начал, демократических свобод, продолжении реформ? а) радикалам б) либералам в) консерваторам г) реакционерам Идея создания в России представительного органа власти, отстаиваемая во второй половине XIX в. прогрессивными политическими деятелями, получила название а) консерватизм б) парламентаризм в) западничество г) радикализм Чаяния славянофилов о будущем политическом устройстве России отражает формула а) «Землю – крестьянам!» б) «Сила власти — царю, сила мнения — народу!» в) «Из искры возгорится пламя!» г) «Земля и воля!» Чьи взгляды выражал автор воспоминаний — современник событий реформ 1860—1870-х гг. «...Я глубоко убеждён в необходимости и своевременности преобразований. На старости лет я не отрёкся от благородных стремлений своей юности, но сохранил непоколебимую веру в те идеи, которые нас тогда воодушевляли. Совершённые преобразования составляли самую заветную мечту лучших людей прежнего поколения». а) либералов б) нигилистов в) марксистов г) консерваторов

Автор: Гость