Решите пожалуйста 18 пример, буду благодарен за помощь

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Решите пожалуйста 18 пример, буду благодарен за помощь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ D) Числа увеличиваются на 2, т.е. 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25 Седьмым числом как раз является 25
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