Синус угла равен 0,6, а его косинус равен 0,9.Определить вид угла.
Алгебра
Синус угла равен 0,6, а его косинус равен 0,9.Определить вид угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый угол. Знаки синуса и косинуса положительны только в первой четверти координатной плоскости, следовательно градусная мера угла находится в интервале (0,90)
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