Кто такая леди? Приведите 3 примера
Обществознание
Кто такая леди? Приведите 3 примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жена лорда, а также замужняя женщина аристократического круга. 2. Культурная женщина. 3. Они должны улыбаться любым людям,помогать старым,подмигивать или делать приятный вид, давать свою красоту и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения по схемам. 1. [___], и [__]. 2.[___], (если...). 3.[___], но [__]. 4.[___], (потому что...). 5.[___], а [__].
Литература
Геометрия