Кто такая леди? Приведите 3 примера

Обществознание
Кто такая леди? Приведите 3 примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жена лорда, а также замужняя женщина аристократического круга. 2. Культурная женщина. 3. Они должны улыбаться любым людям,помогать старым,подмигивать или делать приятный вид, давать свою красоту и т. д.
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