Мини-сочинение "Мир удивительный такой"

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Лирика замечательного русского поэта С. А. Есенина притягивает своей удивительной душевностью, любовью к жизни, к родине, ко всему живому. Наиболее ярко все эти качества выражены в стихотворениях, посвященных природе. Детство Есенина прошло в селе Рязанской губернии, где его окружала красота неяркой, но завораживающей природы средней полосы России. Есенин рисует природу разноцветными красками, сияющей, многоликой: Загорелась зорька красная В небе темно-голубом, Полоса явилась ясная В своем блеске золотом. Он создает неповторимые, запоминающиеся образы, удивляющие читателей своей новизной. Это и роща золотая, говорящая "березовым языком", и осинки, заглядевшиеся в "розовую водь". Читая стихотворения Есенина, мы с удивлением отмечаем что-то новое, необыкновенное, его непривычный взгляд на привычные предметы. И вот уже за окном не просто опадает осенняя листва, а "тихо льется с кленов листьев медь"; в саду - не просто дерево, а "горит костер рябины красной". Все это подчеркивает, с какой нежностью и любовью относится поэт к природе. Он наделяет ее необыкновенными ароматами, восторженно воспевает "царство вечернее" весны и "голубое сиянье дня", душистую черемуху, "зелень пряную" травы и "серебряный ручей". Одним из самых любимых образов поэта стала береза. Автор с такой любовью рисует "русскую красавицу", что и нам невольно становятся близки и дороги ее растрепанные "шелковые косы", на которых шелестят "зеленые сережки" и кисти распускаются "белой бахромой". Природа у Есенина живет неповторимой жизнью, постоянно изменяясь и развиваясь. Подобно человеку, грустит и радуется, поет и плачет. Мы видим, как береза "принакрылась снегом", как "туча кружево в роще связала", как "улыбнулась солнцу сонная земля", как "плывет задумчиво луна" и, "ласкаясь, шепчется река". Поэт постоянно очеловечивает природу: "дремлет взрытая дорога", "кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежной". Зима у него поет и аукает, вьюга "злится все сильней", "рыжий месяц жеребенком" запрягается в сани, а "пташки нежные" дремлют под "снежные вихри" и снится им В улыбках солнца ясная Красавица весна. Природа у Есенина неотделима от человека, от его настроения, мыслей и эмоций. Так, автор обращается к звездам: Звезды, таящие мысли глубокие, Силой какою вы душу пленяете? В стихотворениях С. А. Есенина о природе нашел отражение сложный и противоречивый мир чувств и мыслей самого поэта. В них выражается вечное стремление к всеобщей гармонии, единству всего существующего на земле. Я снова здесь, в семье родной, Мой край, задумчивый и нежный - восторженно восклицает поэт. Для него люди, животные и растения - одна большая семья. Они неразрывно связаны между собой, потому что все они - дети одной матери-природы.