1.Определите объем (н.у)углекислого газа ,выделяющегося при растворении 110 г известняка,содержащего 92%карбоната кальция ,в избытке азотной кислоты 2. В растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34,27 ...
Химия
1.Определите объем (н.у)углекислого газа ,выделяющегося при растворении 110 г известняка,содержащего 92%карбоната кальция ,в избытке азотной кислоты 2. В растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34,27 л (н.у) углекислого газа .определите массовую долю карбоната кальция в данном образце известняка 3.При взаимодействии 30,93 г руды,содержащей карбонат железа (II),с избытком соляной кислоты выделилось 4,48 и л углекислого газа .Определите массовую долю примесей в руде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. рассчитаем массу чистого карбоната mCaCO3=110·0.92=101.2g 101.2g xL CaCo3+2H2O=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ 100g 22.4L x=101.2·22.4/100=22.67L 2. xg 34.27L CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O 100g 22.4L x=100·34.27/22.4=153g wprakt=153/180·100%=85% 3. xg 4.48L FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2+H2O 116g 22.4L x=116·4.48/22.4=23.2g wprakt=23.2/30.93·100%=75%
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