1.Определите объем (н.у)углекислого газа ,выделяющегося при растворении 110 г известняка,содержащего 92%карбоната кальция ,в избытке азотной кислоты 2. В растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34,27 ...

Химия

1.Определите объем (н.у)углекислого газа ,выделяющегося при растворении 110 г известняка,содержащего 92%карбоната кальция ,в избытке азотной кислоты 2. В растворении 180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34,27 л (н.у) углекислого газа .определите массовую долю карбоната кальция в данном образце известняка 3.При взаимодействии 30,93 г руды,содержащей карбонат железа (II),с избытком соляной кислоты выделилось 4,48 и л углекислого газа .Определите массовую долю примесей в руде

Автор: Гость