Решить уравннениие лагорифмиическое 1) X log3 x=0
Математика
Решить уравннениие лагорифмиическое 1) X log3 x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото :) Если есть вопросы - обращайтесь :) Не забудьте оценить мое решение, как лучшее :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Задание 209 по русскому Словарно-орфографическая работа.П...утина,пощ...бетали.опр...??лять,трещ...ны. прошу напишите ответ
Математика
Математика
Для обработки низа платья потребовать лента длиной 4 метра 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получи...