Задание 209 по русскому Словарно-орфографическая работа.П...утина,пощ...бетали.опр...??лять,трещ...ны. прошу напишите ответ
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Задание 209 по русскому Словарно-орфографическая работа.П...утина,пощ...бетали.опр...??лять,трещ...ны. прошу напишите ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паутина,пощебетали,отправлять,трещины
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