Выполни деление с объяснением . 663 : 13 855 : 19. 5205 :15 4608 : 18. ДАМ 40 БАЛОВ
Математика
Выполни деление с объяснением . 663 : 13 855 : 19. 5205 :15 4608 : 18. ДАМ 40 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
663÷13=51 ; 855÷19=45 ; 5205÷15=347 ; 4608÷18=256.
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