в одной коробке 9 карандашей сколько карандашей осталось в пяти такихже коробках ??сли из них взяли по 2 карандаша .Запиши решение двумя способами

Математика

в одной коробке 9 карандашей сколько карандашей осталось в пяти такихже коробках ??сли из них взяли по 2 карандаша .Запиши решение двумя способами

Автор: Гость