в одной коробке 9 карандашей сколько карандашей осталось в пяти такихже коробках ??сли из них взяли по 2 карандаша .Запиши решение двумя способами
Математика
в одной коробке 9 карандашей сколько карандашей осталось в пяти такихже коробках ??сли из них взяли по 2 карандаша .Запиши решение двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9-2=7(к.) -осталось в коробке. 2)7Х5=35(к.) - в пяти коробках 1)2Х5=10 (к.) - изъяли из коробок) 2)9Х5=45(к.) - было 3)45-10=35(к.) - стало
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