1. Подберите подходящие слова по вопросам и запишите предложения. 1.Мальчик пишет (чем?). 2. Учитель рассказал (о ком?). 3. Белый туман стелился (над чем?). 4. Олениха тревожилась (за кого?). 5. Путники подошли (к чему?). 6. Р...
Русский язык
1. Подберите подходящие слова по вопросам и запишите предложения. 1.Мальчик пишет (чем?). 2. Учитель рассказал (о ком?). 3. Белый туман стелился (над чем?). 4. Олениха тревожилась (за кого?). 5. Путники подошли (к чему?). 6. Ребята спрятались (за чем?). 7. Сильный ветер сломал (что?). 2. Выполните разбор предложений по членкм предложения. Какой частью речи выражен второстепенный член в предложениях? СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мальчик пишет (чем?) ручкой. 2.Учитель расказалл (о ком?) жирафах. 3.Белый туман стелился (над чем?) над землёй. 4.Олениха тревожилась (за кого?) за оленёнка. 5.Путники подошли (к чему?) к скале. 6.Ребята спрятались (где? за чем?) за партой. 7.Сильный ветер сломал (что?) дерево. Я ВСЁ НАПИСАЛ, А РАЗБИРАТЬ ЧУВАК ТЕБЕ НАДО
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