1. Подберите подходящие слова по вопросам и запишите предложения. 1.Мальчик пишет (чем?). 2. Учитель рассказал (о ком?). 3. Белый туман стелился (над чем?). 4. Олениха тревожилась (за кого?). 5. Путники подошли (к чему?). 6. Р...

Гость: Гость:

1.Мальчик пишет (чем?) ручкой. 2.Учитель расказалл (о ком?) жирафах. 3.Белый туман стелился (над чем?) над землёй. 4.Олениха тревожилась (за кого?) за оленёнка. 5.Путники подошли (к чему?) к скале. 6.Ребята спрятались (где? за чем?) за партой. 7.Сильный ветер сломал (что?) дерево. Я ВСЁ НАПИСАЛ, А РАЗБИРАТЬ ЧУВАК ТЕБЕ НАДО