После преобразований Петра 1 одежда знатных россиян стала похожа на одежду_________,а одежда простолюдинов ________.

Окружающий мир
После преобразований Петра 1 одежда знатных россиян стала похожа на одежду_________,а одежда простолюдинов ________.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одежду европейцев
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