Найди значение выражений. (1000-625)÷5+63×8. 7×(281-156)-6×135÷5.
Математика
Найди значение выражений. (1000-625)÷5+63×8. 7×(281-156)-6×135÷5.
Ответ(ы) на вопрос:
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В первом-579 Во втором-713 )):-)
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