1.С помощью положительных и отрицательных чисел запиши следующие географические ??анные . 1) исток Волги расположен на высоте 228 м выше уровня океана ; 2)Каспийское море находится на 28 м ниже относительно уровня океана ; 3...

Математика

1.С помощью положительных и отрицательных чисел запиши следующие географические ??анные . 1) исток Волги расположен на высоте 228 м выше уровня океана ; 2)Каспийское море находится на 28 м ниже относительно уровня океана ; 3) мёртвое море расположено на 400 м ниже относительно уровня океана; 4) озеро Селигер находится на высоте 220 м выше уровня океана. 2. Реши уравнение и сделай проверку. 2(a+2)-10=6(3-a)

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