1.С помощью положительных и отрицательных чисел запиши следующие географические ??анные . 1) исток Волги расположен на высоте 228 м выше уровня океана ; 2)Каспийское море находится на 28 м ниже относительно уровня океана ; 3...
Математика
1.С помощью положительных и отрицательных чисел запиши следующие географические ??анные . 1) исток Волги расположен на высоте 228 м выше уровня океана ; 2)Каспийское море находится на 28 м ниже относительно уровня океана ; 3) мёртвое море расположено на 400 м ниже относительно уровня океана; 4) озеро Селигер находится на высоте 220 м выше уровня океана. 2. Реши уравнение и сделай проверку. 2(a+2)-10=6(3-a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)2а+4-10=18-6а 2а+6а=18-4+10 8а=24 а=24:8 а=3 2•3+6•3=24 24=24
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