Определите плотность жидкости в которой на глубине 1,4 давление состовляет 11,2 кПа
Физика
Определите плотность жидкости в которой на глубине 1,4 давление состовляет 11,2 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Р - давление р - плотность жидкости h - глубина Р = 11,2 кПа = 11200Па h =1,4 м g = 10 Н/кг Найти: р = ? Давление в жидкости Р = рgh => p = P / gh p = 11200 Па / 10 Н/кг *1,4 м = 800 кг/м3 Ответ: плотность данной жидкости 800 кг/м3.
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