Какие предложения можно приумать к словам: замкнуться, успакоиться и рассердитьс?? ? Помогите пожалуйста.

Русский язык
Какие предложения можно приумать к словам: замкнуться, успакоиться и рассердитьс?? ? Помогите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассердиться от беспорядка в доме. Успокоиться с этом мыслью в голове.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух сём, расстояние между которыми 82,4 км, одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист.Встретились они через 2 часа.К...
Ответить
Математика
Решите неравенство log1/4(x+10) больше -1/2
Ответить
Математика
Сраните 1/10 и 1/100 9/10 и 10/9
Ответить
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!РЕБЯТА!ААААААААААААААААААААААА)ПОМОГИТЕ)))))) Кто в Афинском полис?? платил налог за право жить в нем?
Ответить
Литература
Как называют в литературоведении сложный и многозначный образ, смысл которого не исчерпывается «предметностью» и который нельзя расшифровать просты...
Ответить