Какие предложения можно приумать к словам: замкнуться, успакоиться и рассердитьс?? ? Помогите пожалуйста.
Русский язык
Какие предложения можно приумать к словам: замкнуться, успакоиться и рассердитьс?? ? Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассердиться от беспорядка в доме. Успокоиться с этом мыслью в голове.
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