Почему причастия разделились на две группы: действительные и страдательные, како??ы их особенности в значении и образовании? Помогите пожалуйста

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Причастие - особая (неспрягаемая) форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопрос какой?(каков?) и совмещает в себе признаки глагола и прилагательного. В предложении причастие может быть определением или именной частью составного именного сказуемого: Измучен ночью ядовитой, бессоницею и вином, стою, дышу перед раскрытым в туман светлеющим окном (Г. Иванов); Славно начато славное дело... (А. Ахматова). (Вместе с зависимыми словами при­частие образует причастный оборот,который в школьной практике обычно считается одним членом предложения: измучен ночью ядовитой; в туман светлеющим окном.)