Сколько киллометров земля далеко от марса

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Сколько киллометров земля далеко от марса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние 225 млн км
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