За 15 одинаковых коробок конфет заплатили 765 рублей. сколько стоят 20 таких же короб??к конфет? как нужно изменить данные формулировки этой задачи, ятобы ее можно было решить не вычисляя стоимость одной коробки?

Математика
За 15 одинаковых коробок конфет заплатили 765 рублей. сколько стоят 20 таких же короб??к конфет? как нужно изменить данные формулировки этой задачи, ятобы ее можно было решить не вычисляя стоимость одной коробки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно написать сравнить, сколько конфет стоит дороже 15 пачек или 20, тогда не вычисляя. Или дать стоимость одной коробки.
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