За 15 одинаковых коробок конфет заплатили 765 рублей. сколько стоят 20 таких же короб??к конфет? как нужно изменить данные формулировки этой задачи, ятобы ее можно было решить не вычисляя стоимость одной коробки?

Математика

За 15 одинаковых коробок конфет заплатили 765 рублей. сколько стоят 20 таких же короб??к конфет? как нужно изменить данные формулировки этой задачи, ятобы ее можно было решить не вычисляя стоимость одной коробки?

Автор: Гость