Сколько льда при температуре -20 градусов можно расплавить одним килограммом стог??адусного пара Очень срочно!

Физика
Сколько льда при температуре -20 градусов можно расплавить одним килограммом стог??адусного пара Очень срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подразумеваем. что пар водяной Q пара=rm=2,3*10∧6*1=2,3*10∧6 Дж на нагревание и плавление льда требуется: Q льда=сm Δt+∧m=m(cΔt+∧)=2,3*10∧6 Дж m= 2,3*10∧6 Дж/(cΔt+∧)=2,3*10∧6 Дж/2100*20+340000=2300000/382000=6 кг
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