Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби : 1 целых 1/2,5 целых 1/3, 3 целых 2/5,2 целых 3/4,4целых 2/3, 1 целая 2/7
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби : 1 целых 1/2,5 целых 1/3, 3 целых 2/5,2 целых 3/4,4целых 2/3, 1 целая 2/7
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3/2 16/3 17/5 11/4 14/3 9/7
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