Запишите сумму в виде произведения: 1/2+1/2+1/2; ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!
Математика
Запишите сумму в виде произведения: 1/2+1/2+1/2; ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1/2*3 Это три вторых. Ответ - 1/2*3.
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