Запишите сумму в виде произведения: 1/2+1/2+1/2; ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!

Математика
Запишите сумму в виде произведения: 1/2+1/2+1/2; ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1/2*3 Это три вторых.  Ответ - 1/2*3.
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