Запишите существительные в именительном и творительном падежах единственного числа. Используйте предлоги над,под,перед,с.
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Запишите существительные в именительном и творительном падежах единственного числа. Используйте предлоги над,под,перед,с.
Ответ(ы):
Гость:
Им.п. Сестра Тв.п над стулом,перед стулом,с стулом
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