Запишите текст о лисе,который вы составили на уроке. придумайте своё начало текст??.

Русский язык
Запишите текст о лисе,который вы составили на уроке. придумайте своё начало текст??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисица - одна из самых популярных героинь детских сказок. Но как сказочный образ наделена чертами, свойственными этим животным в реальности. Лиса красива: пышный хвост, составляющий немного меньше половины длины тела, рыжая шуба и плутоватая узконосая мордочка с красивыми карими глазами. К тому же лиса стройна, изящна, у нее удлиненное туловище и стройные ноги, а размером она с небольшую собаку . и т.д. 
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