Запишите в виде натуральных чисел 1/2 млн

Математика
Запишите в виде натуральных чисел 1/2 млн
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2 млн =500000. других чисел не наблюдаю.
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