Запишите, вставляя пропущенные буквы. Утром мама об[]явила на об от[]езде в д[]ревн?? Мар[]ино. Маш[]на под[]ехала к под[]езду. Все сели по м[]стам. Вскоре мы под[]ехали к ре[]ке Ил[]инке. За р[]кой в[]днелась необ[]ятная равн...

Русский язык

Запишите, вставляя пропущенные буквы. Утром мама об[]явила на об от[]езде в д[]ревн?? Мар[]ино. Маш[]на под[]ехала к под[]езду. Все сели по м[]стам. Вскоре мы под[]ехали к ре[]ке Ил[]инке. За р[]кой в[]днелась необ[]ятная равнина.

Автор: Гость