Запишите, вставляя пропущенные буквы. Утром мама об[]явила на об от[]езде в д[]ревн?? Мар[]ино. Маш[]на под[]ехала к под[]езду. Все сели по м[]стам. Вскоре мы под[]ехали к ре[]ке Ил[]инке. За р[]кой в[]днелась необ[]ятная равн...
Русский язык
Запишите, вставляя пропущенные буквы. Утром мама об[]явила на об от[]езде в д[]ревн?? Мар[]ино. Маш[]на под[]ехала к под[]езду. Все сели по м[]стам. Вскоре мы под[]ехали к ре[]ке Ил[]инке. За р[]кой в[]днелась необ[]ятная равнина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром мама объявила нам об отъезде в деревню Марьино. Машина подъехала к подъезду. Все сели по местам. Вскоре мы подъехали к речке Ильинке. За рекой виднелась необъятная равнина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Папе дяди Федора 36 лет дядя Федор в 3 раза моложе своего папы.Сколько лет было папе дяди Федора,когда родился дядя Федор
Английский язык
Переводите на английский язык: 1)самое красивое платье 2)самый большой зонт 3)самые длинные брюки 4)самая маленькая футболка 5)самый хороший костюм...
Английский язык