Заполни пропуки в равентвах 4дм3 19см3 =...см3,3570дм3=...м3 ...дм3

Математика
Заполни пропуки в равентвах 4дм3 19см3 =...см3,3570дм3=...м3 ...дм3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4019см3 3м3 570дм3 наверно так
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