Найдите сумму многочленов. 3x^5-3x^3+x-8 и -3x^5-3x^3-x+8
Алгебра
Найдите сумму многочленов. 3x^5-3x^3+x-8 и -3x^5-3x^3-x+8
Ответ(ы):
Гость:
3х^5-3x^3+x-8-3x^5-3x^3-x+8=-6x^3, остальные слагаемые противоположные, в sумме=0; эs иногда не печатает))))
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