Найдите сумму многочленов. 3x^5-3x^3+x-8 и -3x^5-3x^3-x+8

Алгебра
Найдите сумму многочленов. 3x^5-3x^3+x-8 и -3x^5-3x^3-x+8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3х^5-3x^3+x-8-3x^5-3x^3-x+8=-6x^3, остальные слагаемые противоположные, в sумме=0; эs иногда не печатает))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь Атлантического океана 91 6000 000 км квадрате . Это меньше чем площадь Тикого океана на 87 000 000 км квадрате и больше площади Северного Л...
Ответить
Английский язык
Помогите пожайлуста с английским!Задайте общие вопросы к этим предложениям! 1.This coat belongs to Jane. 2.I drive to Moscow once a month. 3....
Ответить
Алгебра
Sin 200 tg 405 cos500 ctg-25 определите знак
Ответить
Математика
Реши задачи до обеда на птицефабрике собрали 320 яиц а после обеда 400 яиц все яйца разложили в 8 коробок поровну сколько яиц в каждой коробке
Ответить
Химия
Какие соединения натрия и калия находят применение в быту и промышленности?
Ответить