Какие соединения натрия и калия находят применение в быту и промышленности?
Химия
Какие соединения натрия и калия находят применение в быту и промышленности?
Ответ(ы):
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Широко используют калий и его соединения в различных отраслях хозяйства:при получении некоторых красителей,при гидролизе крахмала,при производстве пороха,при отбелке тканей. С помощью пероксидов натрия и калия проводится регенерация воздуха в космических кораблях и подводных лодках.Поташ в больших количествах идет на производство стекла. Используя едкий калий производят самое лучшее - жидкое туалетное мыло.
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