Зачем некоторым организмам необходим период покоя?
Биология
Зачем некоторым организмам необходим период покоя?
Ответ(ы):
Гость:
В период покоя в семени происходят разные биологические процессы, которые готовят семя к прорастанию, возможно это связано с генной памятью, одним словом подготовка пережить зиму чтобы прорости весной
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