Самопознание 3 класс щедрость и великодушие составить диалог между мальчиком и пожилой женщиной :старушка упала мальчик ей помогает нужно составить 10 пунктов диалога»
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Самопознание 3 класс щедрость и великодушие составить диалог между мальчиком и пожилой женщиной :старушка упала мальчик ей помогает нужно составить 10 пунктов диалога»
Ответ(ы):
Гость:
Идёт старушка и вдруг упала. Мальчик ей говорит ты чо упала старая!!! Потом он говорит маты и старушка умирает так и не став!!!!!
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Самопознание 3 класс щедрость и великодушие составить диалог между мальчиком и пожилой женщиной :старушка упала мальчик ей помогает нужно составить...
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