Помогите пожалуйста, 15 баллов! Найдите все целые значения х, удовлетворяющие нер??венству: Заранее спасибо.

Алгебра

Помогите пожалуйста, 15 баллов! Найдите все целые значения х, удовлетворяющие нер??венству: Заранее спасибо.

Автор: Гость