Помогите пожалуйста, 15 баллов! Найдите все целые значения х, удовлетворяющие нер??венству: Заранее спасибо.

Алгебра
Помогите пожалуйста, 15 баллов! Найдите все целые значения х, удовлетворяющие нер??венству: Заранее спасибо.
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